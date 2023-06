Alors que Netflix vient de dévoiler la deuxième partie de sa saison 1 de Break Point, la série sur les coulisses du circuit profes­sionnel, une séquence assez cocasse a notam­ment retenu notre atten­tion entre la joueuse austra­lienne, Ajla Tomljanovic, et son père, Ratko, venu l’épauler sur l’édi­tion 2022 de Wimbledon.

Venant de se quali­fier pour les huitièmes de finale après une victoire face à Krejcikova, l’Australienne s’est alors rendue compte que son père n’avait même pas réservé d’hôtel jusqu’à ce stade de la compé­ti­tion, croyant qu’elle allait se faire éliminer bien avant.

Gêné mais trop, Ratko tentait alors de trouver une chambre en urgence. « J’essaie de trouver un hôtel, on en avait un jusqu’à aujourd’hui. Et là, je dois en trouver un. Je m’en fous, elle ne peut pas me virer, je suis son père. Elle va péter un câble si elle doit démé­nager. Je vais avoir des ennuis. »

Face caméra, Ratko s’est ensuite expliqué sur cette curieuse déci­sion. « Ce n’est pas que je ne la croyais pas capable de gagner le match, mais je voulais juste lui écono­miser de l’argent. »

Une séquence à retrouver dans l’épi­sode 6 de la série Break Point actuel­le­ment dispo­nible sur la plate‐forme Netflix.