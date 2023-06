Très longue­ment inter­rogée par nos confrères espa­gnols de Puntodebreak à propos de la belle progres­sion de sa fille, Mirjam Bjorklund (24 ans, 135e mondial), qui vient de remporter l’ITF d’Ilkley ce dimanche, Maria Capistrano Bjorklund, ancienne 354e mondiale en simple, a égale­ment évoqué la rela­tion amou­reuse de Mirjam avec le Canadien Denis Shapovalov. Une rela­tion visi­ble­ment pas très appré­ciée par certains fans et observateurs.

« Certaines personnes la critiquent parce qu’elle ne joue parfois pas assez, ou qu’elle ne fait pas passer sa carrière avant d’autres facteurs. Par exemple, il y a des moments où Mirjam pour­rait jouer un ITF, mais elle préfère aller au tournoi que Denis joue et jouer les quali­fi­ca­tions d’un tournoi WTA, pour être ensemble. Cela a aussi ses avan­tages, par exemple pour l’en­traî­ne­ment, mais elle donne la prio­rité à la présence de son parte­naire. Mirjam ne pense pas qu’elle sacrifie quoi que ce soit, au contraire, elle pense que cela lui apporte plus. On la critique même quand elle est en tribune à regarder les matchs de Denis, on pense qu’elle ne devrait pas être là, mais Mirjam a besoin d’être heureuse pour bien jouer. Elle a besoin d’être calme et heureuse, elle pense que la vie est très courte et qu’il faut en profiter. Mais il faut en profiter main­te­nant, pas quand le tennis sera terminé. »