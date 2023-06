Cette semaine a lieu l’ATP 250 de Majorque dont le direc­teur n’est autre que Toni Nadal.

Natif de l’île et habi­tant à seule­ment quelques kilo­mètres des lieux Rafael Nadal, accom­pagné de ses coachs Marc Lopez et Carlos Moya, a fait le dépla­ce­ment afin d’as­sister au dernier tournoi en carrière de son compa­triote et ami, Feliciano Lopez.

Opposé à l’Australien Max Purcell (62e), ce dernier n’était mani­fes­te­ment résolu à disputer le dernier match de sa grande carrière puis­qu’il s’est imposé 6–3, 7–5, après 1h20 de jeu. Une première victoire depuis le mois de février pour le local qui tentera de se quali­fier pour les quarts de finale face à un. autre Australien et spécia­liste du gazon, Jordan Thompson.

Tout heureux de voir son ami prolonger encore un petit peu le plaisir, Rafael Nadal a forcé­ment applaudi des deux mains.