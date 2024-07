Vainqueur de Denis Shapovalov, ce samedi au troi­sième tour, après une belle bataille en cinq sets et trois heures de jeu (6–7(4), 6–2, 6–4, 4–6, 6–2), Ben Shelton va disputer pour la première fois de sa carrière une deuxième semaine à Wimbledon.

L’Américain et petit protégé de Roger Federer, qui était d’ailleurs présent en tribunes, aura la lourde tâche d’af­fronter le numéro 1 mondial, Jannik Sinner. Mais l’in­té­ressé, inter­rogé sur le court, n’a pas semblé effrayé par cette perspective.

« Je suis heureux de ce que j’ai accompli jusqu’à présent, mais je ne suis certai­ne­ment pas satis­fait. Le summum du tennis est de jouer contre le numéro 1 mondial à Wimbledon, proba­ble­ment sur le Centre Court. Je suis donc très enthou­siaste et prêt à m’y mettre. On se voit demain et on recom­mence. Allez ! »