Toujours aussi habité et de mauvaise humeur sur le court, Andy Murray n’a pas l’in­ten­tion de changer à bientôt 37 ans.

Interrogé par Sky Sports, à l’issue sa victoire face à Berrettini au premier tour du Masters 1000 de Miami, sur cette atti­tude qui lui a souvent été reproché au cours de sa carrière, le Britannique a déclaré être seule­ment quel­qu’un de bizarre et de tota­le­ment diffé­rent lors­qu’il pénètre sur un court de tennis.

« Tout le monde me dit que je dois être plus heureux sur le court, mais c’est pour moi très diffi­cile de trouver le bon équi­libre. Si je suis trop calme, c’est mauvais pour moi, si je plai­sante trop, si je crie tout le temps, c’est pire. Je ne sais pas, je suis juste un type étrange sur le terrain, très diffé­rent de ce que je suis en dehors. Et je pense que faire des choses étranges élève mon niveau. »