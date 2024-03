Opposé à Denis Shapovalov dans le choc du deuxième tour sur le Masters 1000 de Miami, Stefanos Tsitsipas, lors de son passage en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion de la journée des médias, a notam­ment été inter­rogé sur le niveau de jeu de Carlos Alcaraz, récent vain­queur à Indian Wells.

« Battre Carlitos est le grand défi du moment pour tout joueur de tennis. C’est le meilleur joueur du monde, avec Sinner. Ils sont tous les deux incroya­ble­ment perfor­mants et je dois décou­vrir leurs secrets pour amener mon tennis au plus haut niveau afin de pouvoir riva­liser avec eux. J’ai l’im­pres­sion que m’en­traîner avec Carlos fait de moi un meilleur joueur, c’est spécial de voir à quel point ses jambes sont rapides, à quel point sa défense est bonne et à quel point ses coups sont puis­sants en ce moment. »