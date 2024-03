Auteur d’un début de saison correct mais loin d’être flam­boyant (une finale, à Brisbane, pour un bilan de 14 victoires pour 6 défaites), Holger Rune s’est présenté en confé­rence de presse, avant ses débuts sur le Masters 1000 de Miami, avec un état d’es­prit conqué­rant et optimiste.

« J’ai l’im­pres­sion de mieux jouer chaque semaine, je suis dans un processus où je cherche à être un joueur plus agressif et à peau­finer mon service ainsi que mon retour. Je ne veux pas me concen­trer unique­ment sur les résul­tats, mais m’amé­liorer chaque jour. Cela me motive beau­coup de voir que je suis le 7e joueur mondial et que j’ai encore une grande marge de progres­sion », a déclaré le Danois qui affron­tera Kavacevic ou Marozsan pour son entrée en lice en Floride.