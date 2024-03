Vainqueur facile d’Alcaraz, Grigor a proposé un vrai récital. En confé­rence de presse, il est revenu sur sa tactique plutôt simple pour dominer l’Espagnol.

« Je pense que dans l’en­semble, pour battre Carlos, vous devez jouer à votre meilleur. C’est comme ça. Je suis arrivé dans le match très concentré et extrê­me­ment clair sur ce que je devais faire do. Parfois, la simpli­cité est géniale. C’est très diffi­cile de le faire, surtout contre un adver­saire comme celui‐là. Mais j’ai pu vrai­ment dicter et lire le jeu mieux que la dernière fois. Dans l’ensemble, c’est un très bon match pour ma main. Je suis juste content d’avoir terminé en deux sets pour une fois »

