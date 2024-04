Carlos Alcaraz revient à la compé­ti­tion cette semaine à Madrid.

Il n’a plus joué depuis la tournée améri­caine et sa défaite en quart de finale face à Grigor Dimitrov à Miami suite à une douleur à l’avant bras droit.

En marge du début du tournoi, le numéro trois mondial s’est confié au quoti­dien sportif local AS sur son état de forme.

« Aujourd’hui, je me suis entraîné avec un peu plus d’in­ten­sité, ça s’est bien passé, assez bien, avec un bon senti­ment. Je ne veux pas me préci­piter, je ne veux pas me mettre en diffi­culté avec moi‐même, en disant que je vais jouer à 100% et que je vais gagner, parce que je ne sais pas encore et je ne veux rien prendre pour acquis. Mais pour l’ins­tant, avec les sensa­tions que j’ai eues aujourd’hui ou avec la menta­lité que j’ai, en jouant trois ou quatre matches, je suis heureux aussi » a déclaré Carlos Alcaraz.

Avant ses débuts