En confé­rence de presse avant ses débuts sur le WTA 1000 de Madrid, Iga Swiatek a insisté sur le fait qu’elle ne s’at­ten­dait à rester aussi long­temps à la place de numéro 1 mondiale, elle qui vient d’en­trer dans la légende en attei­gnant la mythique barre des 100 semaines à cette position.

« Je vais me répéter, mais je ne m’at­ten­dais pas à être dans cette posi­tion et à rester au sommet aussi long­temps. C’est quelque chose qui me rend vrai­ment fière et je pense que nous avons parfois pris des déci­sions diffi­ciles. J’ai de bonnes personnes qui me guident et m’aident, donc je ne serais certai­ne­ment pas là si je l’avais fait seul. Je suis telle­ment recon­nais­sante que tout cela m’ait conduit à cela parce que, surtout l’année dernière, revenir à cette place de numéro 1 mondiale était un gros problème et cela s’est produit de manière impré­vi­sible. Je suis fière de moi d’avoir pu faire face à toute la pres­sion qui en découle. »