Contraint de jeter l’éponge à Madrid avant son quart de finale contre Felix Auger‐Aliassime et forfait pour le Masters 1000 de Rome, Jannik Sinner, blessé à la hanche, pourra‐t‐il jouer Roland‐Garros (25 mai au 9 juin) ? C’est la ques­tion que tout le monde se pose et qui a été posée au prin­cipal inté­ressée lors de son passage en confé­rence de presse dans la capi­tale italienne.

« La prépa­ra­tion pour Paris ne sera pas opti­male. Malgré tout, mon équipe et moi‐même ferons de notre mieux pour arriver avec les meilleures chances d’être compé­ti­tifs. Arriver à Paris sans avoir joué ici à Rome sera diffi­cile. Il est diffi­cile de savoir comment je me sens parce que je ne fais pas les mouve­ments que je fais d’ha­bi­tude, je suis très prudent. Nous travaillons, mais à une inten­sité très faible. J’aurai plus de réponses dans une semaine. Mais je ne jouerai Roland‐Garros que si je suis à 100 %. S’il y a même l’ombre d’un doute, il faudra réflé­chir. Je ne veux pas gâcher trois ans de carrière à cause d’un mauvais trai­te­ment. Je ne suis pas pressé, prendre soin de son corps est bien plus impor­tant que tout le reste. »