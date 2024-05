Invité à choisir son plus beau souvenir à Roland‐Garros lors d’une inter­view avec Marion Bartoli pour Amazon Prime Video, Rafael Nadal a eu beau­coup de mal choisir parmi ses 14 titres. Et lorsque la consul­tante fran­çaise lui a suggéré son premier sacre en 2005, l’Espagnol a fait une drôle de révélation.

« Je ne sais pas, je ne me souviens même pas dans quel état j’étais. C’était dans une autre vie. Alors j’es­saie de me souvenir, mais je ne me souviens pas du ressenti main­te­nant. Mais je sais que mes émotions pour le dixième titre étaient incroyables. Le dernier (en 2022) était très émou­vant aussi pour moi. Il y a beau­coup de moments inou­bliables et il m’est impos­sible de n’en retenir qu’un. »