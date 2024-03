S’il a battu Tallon Griekspoor (26e) pour la quatrième fois en autant de confron­ta­tions (5−7, 7–5, 6–1) au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner, bous­culé, a profité de l’in­ter­rup­tion causée par la pluie à 7–5, 3–3 en faveur du Néerlandais.

« Je savais plus ou moins à quoi m’at­tendre. J’ai eu quelques occa­sions dans le premier set. Il les a mieux gérées que moi. J’étais dans une situa­tion très compli­quée. C’est comme ça. Dans le deuxième set, j’ai essayé de rester un peu plus agressif. J’ai commencé en me sentant un peu mieux. Puis la pluie est arrivée. Après, le match a un peu changé.. Je suis vrai­ment content de la façon dont j’ai géré la situa­tion sur le court, c’est tout », a déclaré le numéro 3 mondial en confé­rence de presse.

Pour une place en quarts de finale, l’Italien affron­tera Christopher O’Connell (66e).