Avant d’af­fronter Gaël Monfils au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz a expliqué au micro de l’ATP à quel point la riva­lité entre Roger Federer et Rafael Nadal (24−16 en faveur de l’Espagnol) l’ins­pi­rait, notam­ment dans celle qu’il entre­tient avec Jannik Sinner (4−4 au bilan des confrontations).

« Ils ont eu une riva­lité très agréable et exigeante à la fois. Ce que j’ai appris de cette riva­lité, c’est qu’il ne faut jamais aban­donner ou se laisser distancer. Il faut toujours s’amé­liorer, il faut toujours élever son niveau. Peu importe que vous pensiez avoir atteint votre niveau maximum, vous pouvez toujours donner un peu plus. Chaque fois qu’ils ont perdu l’un contre l’autre, ils ont essayé d’être meilleurs pour gagner la fois suivante. Et ils l’ont fait pendant long­temps, ce qui est quelque chose d’in­croyable et d’admirable ».