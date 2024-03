Les attentes étaient grandes autour d’Ugo Humbert après sa magni­fique semaine à Dubaï et son entrée dans le top 15. Et elles n’ont pas été faciles à gérer pour le numéro 1 fran­çais, éliminé dès le troi­sième tour à Indian Wells, par Tommy Paul, et ce dimanche à Miami par un adver­saire à sa portée, le 50e mondial Dominik Koepfer : 3–6, 6–4, 6–3, en 2h16 de jeu.

Humbert aura sans doute le regret de n’avoir converti aucune de ses trois balles de break à 1–1 dans le troi­sième set.

Il reste pour le moment dans l’at­tente d’un déclic en Masters 1000. Depuis Paris‐Bercy en 2020, il n’a dépassé qu’une seule fois le troi­sième tour (à Shanghaï en octobre dernier où il s’est incliné contre Andrey Rublev en quarts de finale).

😢 UGO HUMBERT 🇫🇷 s’incline contre Koepfer 🇩🇪 à Miami !



Le Français était bien parti dans ce match avant de s’incliner en 3 sets et manque ses retrou­vailles avec Medvedev 🇷🇺 pic.twitter.com/qZ9v8Fyinv — Game, Set & Talk (@GameSetAndTalk) March 25, 2024

Le Messin de 25 ans tentera de faire mieux à Monte‐Carlo où il n’a jamais gagné de match dans le tableau principal.