Consultant pour Tennis Channel et invité à réagir à la défaite de Novak Djokovic face à Casper Ruud en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Andy Roddick a fait part d’une certaine inquié­tude notam­ment concer­nant l’at­ti­tude parfois un peu déta­chée du numéro 1 mondial.

« J’ai du mal à comprendre le Novak que nous avons vu à Monte‐Carlo. Dans le premier set, il avait l’air épuisé. L’échange durait sept ou huit frappes et il avait l’air épuisé. Nous parlons d’une journée à 22 degrés, c’était bizarre à regarder. Il a ensuite retrouvé son jeu et est revenu, mais dans le dernier jeu du match, il a manqué une première balle, il a manqué une volée haute de deux ou trois mètres… C’est comme s’il avait cherché quelque chose toute la semaine. Peut‐être son physique, je ne sais pas. C’est un peu inquié­tant. Normalement, on ne voit pas quelqu’un qui est blasé tôt dans le match et qui revient, mais c’est un peu inquiétant. »