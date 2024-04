Lors de sa confé­rence de presse après sa victoire labo­rieuse face à Alex de Minaur, Nole a été tout simple­ment inter­rogé sur son « amour » pour le tennis, sa passion pour le jeu. Sa réponse explique en partie pour­quoi il continue encore sa carrière alors même qu’il possède le plus beau palmarès de tous les temps.

« J’aime le trac avant le match, et même si j’ai joué tant de matches dans ma vie, je sens toujours l’excitation avant d’entrer sur le court. Il y a aussi une beauté dans l’incertitude de ce qui va se passer. Personne ne sait qui va gagner. Favori ou pas, tout ce que vous avez fait avant d’arriver à ce moment où vous entrez sur le court pour le match, plus vous en avez fait, mieux vous vous êtes préparé, et plus vous avez confiance en entrant sur le court. Bien entendu, chacun a sa propre expé­rience, qui peut être très diffé­rente. Mais on ne peut jamais être sûr de jouer comme on a joué à l’entrainement. Souvent, je joue incroya­ble­ment bien à l’entrainement et je me retrouve sur le court en jouant complè­te­ment différemment »