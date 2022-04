En grande forme depuis qu’il est passé sur terre battue (titré à Marrackech et qualifié pour les huitièmes à Monte‐Carlo), David Goffin a donné une confé­rence de presse fort inté­res­sant ce mercredi sur le Rocher après sa victoire sur Daniel Evans.

Après avoir évoqué l’état du circuit masculin lorsque Federer et Nadal auront pris leur retraite, le Belge a été ques­tionné sur sa place au milieu de tout cela. Entre le Big 3, repré­senté par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, et les plus jeunes comme Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Alcaraz est impres­sion­nant. Il y a un peu de tout. La géné­ra­tion après moi, 25, 26 ans, Rublev, Berrettini, Daniil sont main­te­nant soli­de­ment installés dans les 10 meilleurs, en plus il y a la plus jeune géné­ra­tion avec Sinner, Alcaraz qui sont proches des 10 meilleurs. Tout ça est très exci­tant. Et les « Big Three » sont encore là. Si tout va bien, ils peuvent encore gagner, vous avez vu Rafa au début de l’année. Pareil pour Novak, même si c’est un peu parti­cu­lier en ce moment, mais quand il sera bien de nouveau, il peut aussi gagner de gros matchs. C’est très exci­tant de voir ce qui va se passer entre les meilleurs joueurs de tous les temps et les plus jeunes. Je suis au milieu de tout ça, j’essaie de trouver ma place. Oui, je peux vrai­ment leur mener la vie dure. Si je suis bien physi­que­ment, si je suis frais et en confiance, avec un peu de chance aussi, et avec de l’audace, je peux faire de belles choses. »