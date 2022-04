Titré ce dimanche à Marrakech, David Goffin, invité par les orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 de Monte‐Carlo, s’est brillam­ment qualifié pour les huitièmes de finale après une victoire en deux sets face à Daniel Evans (7–6(2), 6–2).

Alors qu’il retrouve petit à petit son meilleur niveau, le Belge a été inter­rogé en confé­rence de presse d’après match sur l’état du circuit lorsque Roger Federer et Rafael Nadal auront pris leur retraite.

« Bien sûr, quand Federer et Nadal s’ar­rê­te­ront, cela va faire mal. Nous avons la chance d’avoir connu cette géné­ra­tion. J’ai pu jouer contre eux, et je peux même dire que je les ai battus au moins une fois, tous. C’était incroyable. Mais je ne suis pas inquiet, parce que ça va être très exci­tant. Nous aurons de nouveaux vain­queurs de Grand Chelem, de nouveaux joueurs seront au sommet une fois que Rafa et Djoko seront partis, et des joueurs plus jeunes monte­ront très vite, comme Alcaraz. Peut‐être que Sinner fera aussi bien. Il y aura beau­coup de nouveautés. Lorsque Sampras et Agassi se sont arrêtés, tout le monde disait que ça allait être une catas­trophe, et vous avez vu ce qui s’est passé. Nous avons eu la meilleure géné­ra­tion de tous les temps avec Federer et Nadal. Je pense donc que c’est très excitant. »