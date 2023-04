Si Taylor Fritz et Holger Rune n’ont pas perdu de temps vendredi pour rallier le dernier carré du Masters 1000 de Monte‐Carlo, en domi­nant respec­ti­ve­ment Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev, ils ont tout de même préféré déclaré forfait pour leur quart de finale en double, où ils devaient affronter la paire Dodig – Krajicek.

En direct sur Eurosport, Justine Henin a critiqué la déci­sion prise par le Danois et l’Américain.

« Je ne trouve pas ça terrible parce qu’on n’a pas vu de problème physique quel­conque. On sait que ça se passe comme ça, qu’il y a des joueurs ou des joueuse qui prétendent avoir un problème physique. Après il y a peut être quelque chose que l’on n’a pas vu non plus mais je suis un peu dubi­ta­tive. Il faut avoir un certain respect pour la compé­ti­tion du double sinon on ne s’inscrit pas. Mais aussi du respect pour les adver­saires, le tournoi. Une pratique assez courante ? Oui mais ça ne me plaît pas quand même. Je comprends, ils sont en demi‐finales en simple mais alors faut‐il s’inscrire sur le double ? Après, à nouveau, il y a peut‐être quelque chose qui nous a complè­te­ment échappé. On laisse le béné­fice du doute », a déclaré la consul­tante belge.

Pour rappel, Fritz affronte Andrey Rublev ce samedi pour une place en finale sur le Rocher, tandis que Rune défiera Jannik Sinner.