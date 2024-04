Alors qu’il affron­tera Gaël Monfils pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo ce mercredi, Daniil Medvedev a accordé une longue inter­view au site russe Sport Express dans laquelle il évoque le Big 3 et le joueur dont il se rapproche le plus.

« Je n’ai jamais eu d’idole ou de joueur de tennis préféré, car j’ai toujours voulu gagner à ma façon. Je respecte énor­mé­ment Novak Djokovic, Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray. J’ai grandi en les regar­dant jouer. Mais si je devais en choisir un d’un point de vue stylis­tique, je dirais que, d’une certaine manière, je suis plus proche de Novak lors­qu’il était plus jeune. Je pense que son tennis est diffé­rent aujourd’hui de ce qu’il était au début de sa carrière. Rafa est gaucher et Roger joue un tennis très éloigné du mien. Donc, Djokovic. »