Depuis Monte‐Carlo, Daniil Medvedev a commenté le fait que les joueurs russes et biélo­russes, contraints d’évo­luer sous bannière neutre lors des Jeux Olympiques de Paris, ne puissent pas défiler lors de la céré­monie d’ouverture.

« Pour un joueur de tennis, c’est dur de répondre. À Tokyo on pouvait y aller, mais on jouait le lende­main. Donc on n’a pas pu défiler pour ne pas perdre d’énergie. Si on concourt sous bannière neutre, c’est peut‐être normal. Injuste ? Il y a beau­coup de choses injustes dans la vie, sans même parler de poli­tique ! Je suis quel­qu’un qui sait ça et je m’adapte très bien à beau­coup de situa­tions. Quand tu perds un match, c’est injuste de rece­voir des milliers de messages disant qu’il faut arrêter le tennis… Parfois, je n’aime pas donner direc­te­ment mon avis, ça peut créer des trucs autour. J’essaie de faire ma vie comme je peux et essayer de rendre heureux les gens autour de moi. J’essaie d’être bien avec moi‐même. »