Blessé au genou depuis plusieurs mois, Richard Gasquet fait son grand retour à l’Open Sud de France de Montpellier. Un tournoi qu’il apprécie particulièrement puisqu’il a disputé six finales de rang entre 2013 et 2018 pour trois titres. A 33 ans, le Biterrois, qui arrive dans la dernière ligne droite de sa carrière, a fait part de ses doutes et de ses appréhensions avant d’affronter Gilles Simon au premier tour.

« Je repars à zéro, ce n’est pas évident mais c’est la loi du sport »

« Ça ne va pas être facile de revenir, c’est certain. J’ai eu deux mois et demi de douleurs au genou, ça repartait, ça revenait… Maintenant c’est fini mais il faut un peu repartir à zéro. Il y a une période de doute qui s’est installée, ça été long, dur à soigner, et assez compliqué à gérer. Ce n’est pas une bonne période. J’ai eu un peu peur avec mon genou, on ne sait jamais ce qu’il peut en découler. Le principal c’est de pouvoir jouer et j’attends ce premier tour. Je repars à zéro, ce n’est pas évident mais c’est la loi du sport. Ce n’est pas le meilleur moment de ma carrière mais j’espère malgré tout faire un bon match. »