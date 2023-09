Après avoir remporté contre Felix Auger‐Aliassime au premier tour de l’ATP 500 de Pékin sa première victoire depuis les huitièmes de finale de Wimbledon, Holger Rune s’est exprimé avec beau­coup d’hon­nê­teté sur sa bles­sure au dos qui l’a beau­coup gêné ces dernières semaines.

« Je me sentais très bien. Je n’ai ressenti aucune douleur contre Auger‐Aliassime. C’est une bonne chose. Les douleurs muscu­laires ne me dérangent pas, mais je suis trop jeune pour avoir ce genre de problèmes. Je me sens en bonne santé, je prends soin de mon corps et je suis très heureux de jouer enfin sans douleur et de m’amuser », a déclaré le 4e mondial, âgé de 20 ans.

A noter qu’il affron­tera Grigor Dimitrov pour une place en quarts de finale.