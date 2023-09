Performance XXL de la part d’Ugo Humbert sur l’ATP 500 de Pékin.

Au coeur d’un tableau extrê­me­ment relevé, le Français, d’abord tombeur de Lorenzo Sonego au premier tour, réussit à se frayer un chemin jusqu’en quarts de finale grâce à une très belle victoire contre Andrey Rublev ce samedi : 5–7, 6–3, 7–6(3), en 2h50.

Dans un match où les deux joueurs se sont rendus coup pour coup, Humbert a évolué à son meilleur niveau pour renverser le 6e mondial. Ce dernier a servi pour le match à 5–4 dans le troi­sième set mais Ugo a direc­te­ment réalisé un debreak blanc et s’est montré très solide menta­le­ment, au contraire de son adver­saire qui perdait ses nerfs, pour décro­cher sa 8e victoire contre un top 10.

« J’étais au‐delà du top 100 l’année dernière à la même époque. Je me sens beau­coup mieux et je me sens très bien ces dernières semaines. J’étais très concentré depuis le début de la deuxième manche. Le niveau était très élevé, ça jouait très vite surtout contre lui mais j’ai réussi à m’en sortir et j’en suis très fier », s’est réjoui Humbert lors de l’in­ter­view sur le court avec l’ATP.

Pour une place dans le dernier carré, le 36e mondial défiera Daniil Medvedev, qu’il a battu deux fois en autant de confrontations.