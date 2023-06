Si certains accu­se­ront natu­rel­le­ment la fatigue suite à ses deux titres remportés de suite sur les Challengers de Surbiton et Nottingham, Andy Murray a surtout été pris à la gorge par un Alex De Minaur surmo­tivé, ce mardi au premier tour de l’ATP 500 du Queen’s, tournoi sur lequel il s’est déjà imposé à cinq reprises.

Battu 6–3, 6–1 après seule­ment 1h25 de jeu, le Britannique, devant un stade rempli et tota­le­ment acquis à sa cause, n’a pu que constater les dégâts face à un adver­saire qui était beau­coup plus fort que lui sur cette rencontre.

Infatigable et toujours aussi vif, l’Australien en a fait voir de toutes les couleurs au local avec quelques coups de défense dont il a le secret. C’est d’ailleurs sa quatrième victoire en autant de confron­ta­tions face à Andy Murray, ce qui est tout sauf anodin.

Une douche froide pour Murray qui s’ar­rête donc à 10 victoire de suite sur gazon et qui va désor­mais plei­ne­ment se concen­trer sur Wimbledon (du 3 au 16 juillet) où il nourrit de grosses ambitions.