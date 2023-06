De retour fin avril de sa bles­sure au poignet, Sebastian Korda se régale déjà sur gazon après une tournée sur terre battue compli­quée. Tombeur de Daniel Evans, Frances Tiafoe et Cameron Norrie au Queen’s, l’Américain va défier Carlos Alcaraz en demies avec une grande confiance en lui.

« J’ai une grande confiance en moi pour jouer sur le gazon. Je me déplace bien et j’ai un jeu que peu de gens ont. Je suis un joueur agressif, j’aime monter au filet, j’ai une bonne main et je pense que je suis l’un des favoris à Wimbledon », a déclaré le 32e mondial depuis Londres.