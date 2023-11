Lors de sa confé­rence de presse après sa victoire face à Andrey Rublev, ce samedi en demi‐finales du Masters 1000 de Paris, Novak Djokovic, inter­rogé sur son impres­sion­nant bilan sur ce tournoi pari­sien (neuvième finale pour six titres), a expliqué que malgré la fatigue accu­mulée tout au long de la saison il appré­ciait tout parti­cu­liè­re­ment les condi­tions en intérieur.

« J’adore jouer en indoor. Probablement parce que j’ai grandi en Serbie où nous devons jouer à l’in­té­rieur cinq ou six mois dans l’année. Ce sont des condi­tions qui me sont fami­lières et j’ai toujours aimé y jouer. Les résul­tats que j’y ai eus le démontrent. En fin de saison, certains sont fati­gués et veulent juste en finir avec la saison, d’autres se battent pour Turin et le Masters et d’autres veulent finir sur une bonne note et donner le maximum d’énergie dans ces dernières semaines. Je fais proba­ble­ment partie du dernier groupe. J’essaie de bien finir la saison. Paris a toujours été un des Masters où j’ai connu le plus de succès. »