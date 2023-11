Décidément, c’est la semaine des défaites cruelles dans le camp trico­lore sur ce Masters 1000 de Paris.

Après Richard Gasquet et Gaël Monfils, c’est au tour d’Ugo Humbert de s’in­cliner d’un rien après un magni­fique combat de 3h30 face à Alexander Zverev ce mercredi soir. Si le Messin n’a pas obtenu de balle de match comme ses deux aînés, il pourra nourrir quelques regrets tant il est passé tout proche de la victoire avec notam­ment un break d’avance dans l’ul­time set.

Sur le plateau d’Eurosport, Lucas Pouille, inter­rogé sur ce match fou, a estimé que Ugo aurait pu se servir davan­tage du poids du public face à un joueur alle­mand un peu trop tran­quille à son goût.

« Nous on est dans le canapé, on regarde, c’est toujours plus simple de notre place. Je trouve qu’à partir de 4–3 dans le deuxième set, son body language change complè­te­ment, il commence beau­coup plus à se servir du public. Et pour moi, dans la troi­sième manche, dans les moments où cela a vrai­ment compté, j’au­rais aimé qu’il aille le cher­cher encore plus, j’au­rais aimé qu’il les rende complè­te­ment dingues et que ça perturbe Sascha Zverev qui est resté de marbre pendant plus de 3h30. Ça aurait pu amener un petit brin de folie et beau­coup de tension chez l’ad­ver­saire et même si ça déborde sur le temps du serveur. Mais à la fin, ce sont des détails. »