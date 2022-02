Même s’il s’agit d’une vraie respon­sa­bi­lité, il faut bien recon­naître qu’être direc­teur du Rolex Paris Masters est un poste en or bien payé et qui n’im­plique pas des prises de déci­sions extra­va­gantes d’au­tant que le staff de la FFT est plus que rodé sur l’or­ga­ni­sa­tion de cet évènement.

Du coup, ça se préci­pite pour obtenir le job.

Selon un de nos confrères, la short list serait composée de cinq noms : Marion Bartoli, Fabrice Santoro, Cédric Pioline, Sebastien Grosjean et plus éton­nant Jo‐Wilfried Tsonga.