Lors de sa confé­rence de presse, Jannik Sinner a été inter­rogé par un collègue serbe sur l’idée que pour bien construire une carrière il fallait peut être s’ins­pire des grands cham­pions de sa discipline.

Surpris par cette ques­tion, l’Italien a joué la carte de la sincérité.

« Je vais être honnête, au début je ne faisais que du ski, donc je m’in­té­res­sais pas au tennis. Je regar­dais un peu mais sans plus. Après quand j’ai décidé de devenir un joueur de tennis je m’y suis inté­ressé un peu plus. Le premier match que j’ai vu, je m’en rappelle bien c’était Andrea Seppi au chal­lenger d’Ortisei. Maintenant, je connais la plupart des meilleurs joueurs, ce qu’ils ont fait ou pas, mais ça s’ar­rête là. Je ne sais pas exac­te­ment ce qu’il s’est passé avec préci­sion. Après c’est vrai qu’au­jourd’hui certains joueurs me manquent comme Tsonga, et bien sûr Roger »