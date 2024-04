Vainqueur en trois sets de Lorenzo Sonego au bout de la nuit (5−7, 6–3, 6–1), le Mosellan s’est qualifié pour les quarts de finale où il affron­tera le Norvégien Casper Ruud.

Sans être devenu un vrai spécia­liste de l’ocre, le Mosellan a confirmé ce jeudi soir qu’il prenait du plaisir et que son jeu offensif pouvait s’ex­primer sur la terre moné­gasque qui peut être très rapide.

Après avoir perdu la première manche sans avoir démé­rité, le Tricolore deve­nait alors plus créatif et plus entre­pre­nant. Sonego un peu émoussé concé­dait alors la 2ème manche (3−6) avant de se faire breaker d’en­trée dans le set décisif.

Un break précieux puisque chaque point était un vrai combat dans un stade semi vide mais qui faisait quand même du bruit. Ugo sentant la menace ne snobait aucun point et ce travail lui permet­tait de s’of­frir un seconde break au meilleur moment (4−1). Quelques minutes plus tard, il pouvait enfin lâché un sourire (6−1) après avoir été très focus pendant cet éprou­vant 8ème de finale.

Maintenant l’énigme pour son duel face à Casper Ruud est de savoir si le Français sera encore assez frais, heureu­se­ment il est programmé en dernière rota­tion sur le court central.