Forcément inter­rogé sur le moment où il a été hué et sifflé par une partie du public lors de sa victoire face à Lorenzo Musetti, ce jeudi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Novak Djokovic a tenu à enterrer l’idée selon laquelle il se servi­rait de l’hos­ti­lité de la foule pour être encore meilleur.

« J’essaie de trans­former l’énergie en quelque chose de constructif pour moi. Je ne cherche pas les ennuis avec la foule. Vous savez, je ne suis pas là pour dire : ‘Ok, commencez à me siffler et je jouerai mieux’. Ce n’est pas le genre de menta­lité que j’ai. Mais si les gens commencent à réagir d’une manière que je ne pense pas mériter, que je ne trouve pas juste et si je ne pense pas que ce soit « expli­cable », alors je réagirai. J’ai grandi avec cette menta­lité qui veut que si quel­qu’un vous fait du mal, vous vous défendez. »