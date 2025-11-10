Vainqueur de Ben Shelton ce dimanche soir à l’occasion de son premier match sur le Masters de Turin, Alexander Zverev a confirmé son excellent bilan face aux joueurs gauchers puisqu’il a remporté 36 de ses 37 derniers duels face à eux.
Interrogé à ce sujet en conférence de presse d’après match, l’Allemand a tenté d’expliquer cette tendance.
« Écoutez, je pense que les gauchers sont toujours difficiles à affronter. Quand Rafa était là, je ne pense pas que ce record m’aurait été favorable (sourire). Je pense qu’il y a eu quelques années où il n’y avait pas vraiment de grands gauchers, n’est‐ce pas ? Après Rafa, il y a eu une période où il n’y avait aucun gaucher dans le top 10. Maintenant, bien sûr, avec Draper et Ben Shelton, ainsi que Humbert, qui joue incroyablement bien. Il y a à nouveau de bons gauchers. Learner Tien joue également un tennis incroyable. Je pense donc qu’il y a aussi d’excellents joueurs de tennis. J’ai grandi avec un gaucher, mon frère. J’ai joué avec lui toute ma vie. Si vous parlez d’un gaucher typique, il est on ne peut plus typique. Avec son service, sa façon de jouer en slice, sa façon de jouer au tennis, c’était le jeu le plus gaucher possible. Je m’y suis habitué. Cela m’aide peut‐être aujourd’hui. »
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 14:14