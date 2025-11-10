AccueilATPATP - FinalsAlexander Zverev : "Quand Rafael Nadal était sur le circuit, je ne...
ATP - Finals

Alexander Zverev : « Quand Rafael Nadal était sur le circuit, je ne pense pas que ce record m’au­rait été favorable »

Thomas S
Thomas S

-

257

Vainqueur de Ben Shelton ce dimanche soir à l’oc­ca­sion de son premier match sur le Masters de Turin, Alexander Zverev a confirmé son excellent bilan face aux joueurs gauchers puis­qu’il a remporté 36 de ses 37 derniers duels face à eux. 

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse d’après match, l’Allemand a tenté d’ex­pli­quer cette tendance. 

« Écoutez, je pense que les gauchers sont toujours diffi­ciles à affronter. Quand Rafa était là, je ne pense pas que ce record m’au­rait été favo­rable (sourire). Je pense qu’il y a eu quelques années où il n’y avait pas vrai­ment de grands gauchers, n’est‐ce pas ? Après Rafa, il y a eu une période où il n’y avait aucun gaucher dans le top 10. Maintenant, bien sûr, avec Draper et Ben Shelton, ainsi que Humbert, qui joue incroya­ble­ment bien. Il y a à nouveau de bons gauchers. Learner Tien joue égale­ment un tennis incroyable. Je pense donc qu’il y a aussi d’ex­cel­lents joueurs de tennis. J’ai grandi avec un gaucher, mon frère. J’ai joué avec lui toute ma vie. Si vous parlez d’un gaucher typique, il est on ne peut plus typique. Avec son service, sa façon de jouer en slice, sa façon de jouer au tennis, c’était le jeu le plus gaucher possible. Je m’y suis habitué. Cela m’aide peut‐être aujourd’hui. »

Publié le lundi 10 novembre 2025 à 14:14

