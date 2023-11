S’il a battu une fois Novak Djokovic à Belgrade dans un contexte parti­cu­lier en lui infli­geant même un 6–0 dans le set décisif, Andrey Rublev a aussi perdu quatre fois contre le Serbe en parais­sant souvent impuissant.

« « Je n’ai pas appris. Les 4 fois où il m’a battu, il m’a battu large­ment. Je n’ai rien appris, mec. On verra, peut‐être que j’aurai appris quelque chose après notre 5e match (en quarts de finale à Wimbledon, victoire en quatre sets de Djokovic, ndlr). J’espère », a lâché le Russe en riant après sa victoire contre Alex de Minaur en quarts de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy.

Andrey Rublev was asked what he learned from playing Novak Djokovic :



“I didn’t learn. The 4 times he beat me, he beat me almost at 0. I didn’t learn anything, man.” 😂



pic.twitter.com/0aiZwknkhJ