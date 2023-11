Ce jour dans Le Parisien, notre confrère Eric Bruna tire un petit bilan de la manda­ture du président de la Fédération Française de Tennis, Gilles Moretton.

On y apprend beau­coup de choses car le papier est très docu­menté et sans concession.

Tennis : Gilles Moretton, l’omnipotent président qui « sait tout sur tout »

Tennis : Gilles Moretton, l'omnipotent président qui « sait tout sur tout »

Par exemple que le salaire d’Ivan Ljubicic (dernier coach de Roger Federer) venu renforcer la direc­tion tech­nique national pour apporter des compé­tences et plus de perfor­mance avoi­si­ne­rait 300.000 euros par an.

Heureusement, le tennis fran­çais brille en ce moment. En terme de ratio moyens financiers/résultats, la FFT c'est cham­pionne olym­pique de la loose.

Une paille au final si on le compare à celui du capi­taine de l’équipe de France qui est proche de 200.000 euros.