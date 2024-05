Carlos Alcaraz a eu chaud.

Alors que le tirage au sort de l’édi­tion 2024 de Roland‐Garros a désigné ce jeudi Rafael Nadal comme adver­saire de la tête de série 3 ou 4 du tournoi, l’Espagnol avait à ce moment‐là une chance sur deux d’af­fronter son idole dès le premier tour.

Finalement épargné, Carlitos a fait part d’une certaine satis­fac­tion en confé­rence de presse d’avant tournoi lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé s’il aurait aimé être à la place d’Alexander Zverev.

Question : Aurais‐tu aimé affronter Rafa au premier tour ?



Carlos Alcaraz : Non. Franchement, non. Quand j’ai vu que j’avais 50% de chance de le jouer, j’étais… Merci ! 😅pic.twitter.com/7rFwbCfxHk — Tennis Legend (@TennisLegende) May 24, 2024

« Non. Franchement, non. Quand j’ai vu que j’avais 50% de chance de le jouer, je me suis dit : ‘Merci’ », a lâché Alcaraz avec un petit sourire en coin.