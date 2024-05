Si la présence de Jannik Sinner à Roland‐Garros est une très bonne nouvelle alors qu’il était annoncé forfait par une partie de la presse italienne il y a encore quelques jours, le vain­queur de l’Open d’Australie n’aborde cepen­dant pas le Grand Chelem pari­sien de la meilleure des manières.

C’est notam­ment ce qu’il a expliqué ce vendredi lors de son passage devant la presse à quelques jours de son entrée en lice face à l’Américain Christopher Eubanks.

« Je ne me préoc­cupe plus de ma hanche. Les derniers tests ont été très posi­tifs, c’est pour cela que je suis ici d’ailleurs. J’avais dit que je ne vien­drais ici que si ma hanche était remise. Je ne suis pas en parfaite forme physique, parce que j’ai arrêté de jouer au tennis pendant près de 2 semaines, ce qui est énorme avant un Grand Chelem. On va jouer jour après jour. J’aurais une approche du tournoi diffé­rente que par le passé. J’espère que je vais passer le premier tour et que cela va m’aider à trouver mon rythme. Le plus impor­tant sera l’as­pect mental. Il faut que je sois prêt menta­le­ment à accepter ce qui va se passer sur le court. À ce moment‐là, on verra. »