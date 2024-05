Et si Giovanni Mpetshi Perricard imitait son ami Arthur Fils dans la capi­tale des Gaules ?

Un an après le titre de l’ac­tuel 30e joueur mondial, le protégé d’Emmanuel Planque aura l’op­por­tu­nité de l’imiter après sa quali­fi­ca­tion ce vendredi pour la finale de l’ATP 250 de Lyon, sa toute première sur le circuit principal.

Solide tombeur d’un Alexander Bublik toujours aussi fantasque et impré­vi­sible (6−4, 7–5), le Tricolore de 20 ans a fait preuve de retenue lors de son inter­view sur le court en expli­quant que le travail n’était pas terminé.

« Je n’étais pas très confiant avant mon premier match, mais j’ai réussi à m’en sortir. Chaque match a été un nouveau moment pour moi. Je me suis très bien débrouillé depuis le début. Je suis très heureux de jouer à ce niveau en demi‐finale. C’est incroyable d’être en finale ici à Lyon. Le tournoi n’est pas terminé. Il me reste un match et je ferai de mon mieux pour le gagner », a déclaré celui qui ne partira pas favori ce samedi face à l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (29e).