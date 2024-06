Depuis le début de la quin­zaine, Corentin Moutet impres­sionne le public fran­çais avec sa palette de coups. Sa signa­ture ? Le service à la cuillère qui en a surpris plus d’un.

Ce samedi, le 79e joueur mondial a glané plusieurs points avec ce coup contre Sebastian Ofner, pour atteindre les huitièmes de finale de Roland‐Garros.

Dans les colonnes de L’Equipe, l’ex‐135e mondial et actuel consul­tant, Julien Varlet, a été invité à décrypter cette arme du dernier Français en lice.

« Par respect, les joueurs ne le faisaient plus. Mais Kyrgios l’a remis au goût du jour. Corentin ne le fait pas comme l’Australien, qui essayait de surprendre au moment de servir. L’adversaire n’était limite pas prêt et il déclen­chait. Corentin met en place sa prépa­ra­tion et il sert. Il a une tech­nique diffé­rente des autres et ne le fait pas comme un Bublik, qui va plutôt pousser la balle et regarder ce qui se passe. Corentin imprime un effet slicé et en plus l’effet du gaucher, on est entre le slice et le rétro. Pour moi, ça devient un vrai service et c’est très surpre­nant pour un droi­tier. Il le fait côté égalité, jamais côté avan­tage parce qu’il ouvri­rait moins d’angles et son effet est moins gênant. Quand je le vois servir et gagner ces points‐là, ça me fait penser au tennis de table où, quand la balle arrive dans la raquette, c’est diffi­cile de gérer l’effet pour le receveur. »