Consultant pour la BBC durant toute la quin­zaine de Wimbledon, Nick Kyrgios, en atten­dant d’ef­fec­tuer son grand retour sur les courts, s’est notam­ment illustré avec des commen­taires pertinents.

Et l’Australien a d’ailleurs eu une réflexion inté­res­sante à propos de la suite de la carrière de Novak Djokovic, surclassé par Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon.

« Physiquement, il n’est pas à 100% mais il a décidé de jouer et il a dit à maintes reprises à quel point cet événe­ment est impor­tant pour lui. À 37 ans, même s’il a gagné ce tournoi sept fois, Alcaraz était un peu trop fort aujourd’hui (dimanche). Il a tout donné dans le troi­sième set mais Carlos n’a cessé de trouver des réponses. Tim (Henman) et moi avons eu cette conver­sa­tion, une conver­sa­tion que tous les fans de tennis doivent avoir : reste‐t‐il un dernier tournoi du Grand Chelem pour Djokovic ? Avec Alcaraz et Sinner et évidem­ment deux défaites de suite en finale de Wimbledon, est‐ce que Djokovic a encore assez d’énergie pour remporter un autre tournoi du Grand Chelem ? »