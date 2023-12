Si, comme très souvent, le Masters 1000 de Paris‐Bercy a offert un beau spec­tacle cette année aux fans de tennis en France début novembre, une polé­mique avait éclaté en début de tournoi suite au forfait de Jannik Sinner, programmé à 17h après avoir terminé son premier match le même jour à 2h30 du matin. Les spec­ta­teurs de la night session avaient égale­ment dû attendre plusieurs heures dehors avant de pouvoir rentrer dans l’Accor Arena.

Lors d’une confé­rence de presse orga­nisée par la FFT, le direc­teur du tournoi Cédric Pioline a annoncé le passage de 6 à 5 matchs par journée sur le court central.

@PiolineCedric, direc­teur du tournoi du @RolexPMasters



« Le bilan de l'édition 2023 du @RolexPMasters est très positif ! Nous avons déjà hâte de l'édition 2024 et avons de nombreuses idées pour l'optimiser et répondre aux enjeux d'accueil et de calen­drier.

En 2024, le…



En 2024, le… pic.twitter.com/KKd2FQ9MhJ — FFT (@FFTennis) December 14, 2023

