Holger Rune connait une période compli­quée depuis son quart de finale à Wimbledon.

Avec un bilan de seule­ment quatre victoires pour huit défaites depuis l’été le Danois a complè­te­ment changé son équipe avec l’ar­rivée de Boris Becker.

Après une première semaine réussie à Bâle où il s’est arrêté en quart de finale, il s’est confié sur son niveau de jeu.

« C’est génial de travailler avec Boris jusqu’à présent, nous travaillons sur ce que l’on voit sur la piste. Nous avons fait quelques ajus­te­ments pour revenir un peu plus sur le court. J’étais prêt à faire ces petits chan­ge­ments et j’ai joué un peu mieux à Bâle, je me battais vrai­ment bien. Je n’ai pas encore trouvé mon meilleur niveau, mais je progresse » a confié Rune auprès de l’ATP.