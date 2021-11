Jannik Sinner le recon­nait bien volon­tiers, il est tombé sur plus fort que lui ce mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Paris. Battu par un Carlos Alcaraz extrè­me­ment solide, l’Italien n’a pas pu échapper aux ques­tions concer­nant une future riva­lité avec son adver­saire du jour, lui qui est déjà mené 2–0 après une première défaite en 2019 sur le Challenger d’Alicante.

« J’espère que ce sera le cas. Nous sommes des joueurs diffé­rents, mais ce que nous avons en commun, c’est que nous travaillons très dur. De son côté, mais aussi du mien, nous sommes humbles, et nous avons aussi une équipe fantas­tique à nos côtés. Oui, donc je l’es­père. Je pense qu’il ne se concentre pas sur ce que dit la presse à son sujet et moi non plus. Je pense que nous nous concen­trons sur ce que nous avons à prouver et à faire et c’est tout pour être honnête. Aujourd’hui, ce n’était pas mon jour, mais j’es­père que nous pour­rons jouer à nouveau l’un contre l’autre. Je savais que ce serait dur quand j’ai déjà joué contre lui en 2019 sur le circuit Challenger sur terre battue, parce qu’on peut sentir quand un joueur a quelque chose de spécial. On ne parle plus d’âge main­te­nant, je pense. Ce qui est impor­tant, c’est qu’il est complet, parce qu’il est complet, et ça, c’est incroyable. »