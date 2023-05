Après une saison 2022 assez excep­tion­nelle, Casper Ruud est redes­cendu sur terre depuis le début de l’année. S’il s’est quand même imposé sur l’ATP 250 d’Estoril, le Norvégien a été sorti dès les huitièmes de finale à Monte‐Carlo et Barcelone avant de subir une élimi­na­tion d’en­trée à Madrid.

De passage devant la presse avant le Masters 1000 de Rome sur lequel il est demi‐finaliste en titre, l’ac­tuel 4e joueur mondial est conscient qu’il va devoir faire beau­coup mieux sous peine de quitter le top 10 assez rapidement.

« Je savais que cette année serait un grand défi, parce que les choses que j’ai accom­plies l’année dernière ne se produisent peut‐être pas chaque année sur le circuit. Quand tu fais deux finales de Grand Chelem et une finale de Masters, ce n’est pas quelque chose que tu t’at­tends à repro­duire chaque saison, même si je fais de mon mieux. Quand on a déjà réussi quelque chose comme ça, par exemple atteindre une finale de Grand Chelem, on sait que ça peut se repro­duire parce qu’on l’a déjà fait. Pourquoi ne pas recom­mencer ? Les attentes sont un peu plus élevées avant chaque tournoi, ce qui peut être dange­reux. Si les choses ne se passent pas bien, on se demande ce que l’on a fait de mal, ce qui se passe, etc… ce qui peut être très compliqué à gérer. »