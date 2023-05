Alors qu’elle affron­tera ce vendredi la Roumaine Ana Bogdan pour son entrée en lice sur le WTA 1000 de Rome, Caroline Garcia était de passage devant la presse ce mardi où elle a été inter­rogée à propos de l’un de ses coups favoris.

« Le service ? Oui, ça me donne de la confiance. Je sais que je peux avoir des points gratuits avec mon service et gagner mes jeux de service plus ou moins faci­le­ment. Ça me permet de mettre la pres­sion sur le retour de service pour essayer de breaker l’ad­ver­saire le plus rapi­de­ment possible. En tout cas, c’est un point que je travaille beau­coup et à chaque fois, j’es­saye de le faire progresser. Donc je sais que j’ai encore beau­coup de place pour progresser là‐dessus. »