Rafael Nadal tient sa revanche. Battu par Alexander Zverev au même stade des quarts de finale la semaine passé à Madrid, le Majorquin s’est vengé et avec la manière. Extrêmement solide sur les points impor­tants, l’homme aux 13 Roland Garros s’est qualifié pour sa 12e demi‐finale dans la capi­tale italienne. En confé­rence de presse d’après match, il n’a pas caché sa satisfaction.

« Je suis de ceux qui pensent que quand on se bat, on finit géné­ra­le­ment par avoir quelque chose en retour. C’est ce que j’ai fait hier (jeudi), j’ai beau­coup combattu, j’ai beau­coup souf­fert mais j’ai pu trouver un moyen de gagner le match. Cela m’a donné l’op­por­tu­nité d’être sur le court aujourd’hui (vendredi). J’ai beau­coup mieux joué. J’ai fait beau­coup de bonnes choses, j’ai joué plus soli­de­ment et c’était certai­ne­ment le match le plus solide que j’ai disputé sur terre battue cette saison. C’est une belle victoire pour moi. Je suis très heureux parce qu’a­près la bataille face à Shapovalov, pouvoir gagner comme je l’ai fait contre Sascha, c’est très bien. »