Jannik Sinner poursuit sa progression bien « couvée » par Ricardo Piatti que l’on ne présente plus.

Le coach italien qui est plus qu’expérimenté fonde de grands espoirs pour son poulain qui a des qualités tennistiques indéniables. Maintenant c’est sur le court et dans des situations difficiles qu’il devra encore progresser et faire les bon choix.

C’est pour cela que Ricardo est décisif, surtout dans son approche comme il l’a expliqué dernièrement : « C’est vrai que contre Tsitsipas, il a perdu un set qu’il aurait du gagner, mais ce sont ce type de défis dont il a besoin pour grandir. Il a un énorme talent, mais il est très jeune donc j’essaye d’expliquer tout ce qu’il devra surmonter pour être une vraie référence. Au tennis, celui qui sait le mieux résoudre les moments difficiles gagne et il l’a fait avec Stefanos. Contre Grigor qui manque de constance, Jannik devra être patient et ne pas sortir du jeu schéma de jeu aussi. Pour qu’il comprenne tout cela j’ai trouvé une méthode, je l’oblige à visionner de nombreux matchs de Roger, Novak et Rafa car c’est comme ça qu’il va apprendre rapidement comment gérer les situations clés d’une rencontre décisive. »