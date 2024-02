Interrogé en exclu­si­vité par nos confrères d’Ubitennis, le direc­teur du tournoi de Rotterdam a répondu à énor­mé­ment de ques­tions concer­nant l’ac­tua­lité du tennis.

Vainqueur de Wimbledon en 1996, Richard sait mieux que quiconque l’im­por­tance d’un gros service surtout si l’on a des carences dans les autres compar­ti­ments du jeu.

« J’étais bon au filet, mais mon coup droit n’était pas très bon, pas plus que ma mobi­lité. Je me dépla­çais assez bien pour ma taille, mais je n’étais certai­ne­ment pas le joueur le plus rapide sur le terrain. Pour Sinner, en revanche, le fait d’avoir un excellent service est un plus : il se déplace bien et a de très bons et solides coups de pied au sol. Mais aujourd’hui, lors­qu’il en a besoin, son service est là. Même Djokovic, lors­qu’il a besoin de son service, l’a, mais il n’est pas là à frapper cent aces par match. Vous n’en avez tout simple­ment pas besoin lorsque vous avez des coups de fond de court aussi solides. De plus, le stress et la tension sur l’épaule sont énormes, ce qui fait que les joueurs qui ne sont pas de grands serveurs ont proba­ble­ment une carrière plus longue, car ils n’ont pas cette pres­sion de devoir servir un ace à chaque point »