Pour la deuxième fois de suite après sa défaite contre Lorenzo Sonego sur le Masters 1000 de Shanghaï, Frances Tiafoe a été battu au premier tour d’un tournoi.

Ce mardi, l’Américain a été battu dès son entrée en lice sur l’ATP 500 de Tokyo par Aslan Karatsev, alors qu’il a pour­tant mené 4–1 dans le deuxième set, puis 4–0 dans le tie‐break.

Mais Karatsev a fina­le­ment eu le dernier mot en parve­nant même à conclure le match en deux sets : 6–3, 7–6(4), en 1h40 de jeu.

« Tout peut arriver dans un tie‐break. Il faut être présent et très concentré sur chaque balle car cela va très vite en sept points », a déclaré sur le court le demi‐finaliste de l’Open d’Australie 2021, aujourd’hui 50e mondial.

Down goes last years runner up ‼️



Karatsev gets his first win vs Tiafoe on his Tokyo debut#KinoshitaGroupJapanOpen pic.twitter.com/2x4Hlp7qtv